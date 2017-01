Fiorentina-Juventus, le pagelle dei viola

La Fiorentina batte la Juve per 2-1. Tutti sufficienti i Viola. Benissimo Chiesa e Kalinic. Ok tutto il centrocampo. In difesa pochi errori.Tatarusanu: 6 Pochi patemi, tanta sicurezza.

Sanchez: 6.5 Bene, grande gara del colombiano che soffre pochissimo le offensive bianconere.

Gonzalo: 6 Gol di Higuain a parte, dietro è attento.

Astori: 6.5 Gara ok. Dietro è attentissimo e non perde mai la testa.

Olivera: 6 Sul gol di Higuain si fa sorprendere, l’unica sbavatura del match.

Badelj: 7 Il gol del raddoppio sembra suo. A centrocampo benissimo.

Valero: 6.5 Preciso, lo spagnolo detta i tempi della squadra. 39′ s.t. Ilicic: sv

Chiesa: 7 Una furia sulla fascia, forse il 2-0 non è suo, ma va bene lo stesso. 36′ s.t. Tello: 6 Bene nel finale.

Vecino: 6.5 Inizia fortissimo, sfiora la rete. Nella ripresa pensa a contenere.

Bernardeschi: 6 Non si vede molto in fase offensiva, però la sua presenza è importante. 30′ s.t. Cristoforo: 6.5 Entra e dà tranquillità alla squadra.

Kalinic: 7 Il gol del vantaggio e tanti palloni preso davanti.

All.: Sousa: 7 Finalmente una gioia, ora avanti così.