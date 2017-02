Ad Altopascio arriva l’Inter Day

Amaranto e nerazzurro s’incontrano di nuovo: allo stadio comunale di Altopascio, domenica 12 febbraio si terrà l’Inter Day. La squadra meneghina, infatti, approda anche al Tau Calcio Altopascio per il ciclo di incontri amichevoli organizzati nei centri di formazione di tutta Italia: una conferma, quindi, dello stretto rapporto che lega le due società.

Il rapporto tra Inter e Tau risale al 2013, quando la squadra altopascese è diventata Centro di formazione nerazzurro: i ragazzi seguono i programmi dettati dagli allenatori dell’Inter e vengono formati per diventare giocatori professionisti. Dal 2016, inoltre, il Tau ospita anche la Scuola Calcio Inter, un ambiente protetto e dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 agli 8 anni.

INTER DAY. Si comincia alle 12, con l’arrivo dei Pulcini dell’Inter, anni 2006, 2007 e 2008. Alle 14.30 il primo incontro: gli Esordienti B del Tau, anno 2005, si incontreranno con i Pulcini 2006 dell’Inter. Partita amichevole a 9 giocatori, con tre tempi da 20 minuti ciascuno.

Si riprende alle 15.45 quando, in contemporanea, si disputeranno gli incontri dei pulcini Tau 2006 contro Inter 2007 e Tau 2007 contro Inter 2008. Entrambe le partite vedranno in campo 7 calciatori, che giocheranno per tre tempi da 18 minuti.