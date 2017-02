Fiorentina-Torino, le pagelle dei viola

La Fiorentina è rimontata ancora una volta. Tante ombre in difesa, malino anche a centrocampo. Primo gol in Viola per Saponara.

Tatarusanu: 5.5 Forse poteva fare qualcosa in più sui gol.

Sanchez: 5 Solite disattenzioni note. 31′ s.t. Tomovic: 5 Entra e dietro si balla ancora.

Gonzalo: 5 Ormai ai titoli di coda della sua esperienza fiorentina. Male.

Astori: 5 Difesa colabrodo, nel finale succede di tutto.

Salcedo: 5 Poca cosa. Quando c’è da tirare fuori la grinta, si perde.

Badelj: 5.5 Va a corrente alternata. Non convince.

Valero: 5.5 Bene nel primo tempo, si perde nella ripresa.

Chiesa: 6 Lotta e finisce stremato.

Saponara: 6.5 Arriva il suo primo gol in Viola, una speranza per il futuro. 35′ s.t. Cristoforo: 5 Non colombina niente.

Tello: 5.5 Tanta confusione, poco incisivo al limite dell’area. 43′ s.t. Olivera: sv

Kalinic: 6 Il gol del due a zero e qualche buonissima occasione sbagliata.

All.: Sousa: 5 Soliti limiti, solita storia già vista e rivista.