Fiorentina-Udinese, le pagelle dei viola

La Fiorentina batte in scioltezza l’Udinese. Sopra tutti Bernardeschi, bene anche Valero. Buone le prove di Baba e Chiesa.

Tatarusanu: 6.5 Una bella parata salva risultato sull’1-0.

Tomovic: 6.5 Stavolta sbaglia poco, merita mezzo punto in più.

Gonzalo: 6 In difesa pochi errori, bada al sodo, quando la situazione si complica.

Astori: 6 Attento, l’Udinese è quasi mai pericolosa.

Milic: 6 Rientra titolare dopo una lunga assenza. Va bene.

Badelj: 6 A centrocampo solita sostanza.

Valero: 6.5 Il gol che apre la partita è una gara ok.

Chiesa: 6 Tanto movimento, sempre pericoloso.

Vecino: 6 Si dà da fare a metà campo. Nel finale si fa male 74′ Saponara: 6 Il ragazzo sa quello che fare, ottima pedina per il finale di stagione.

Bernardeschi: 7 Il gol su rigore, la traversa da cui nasce il gol di Valero. 83′ Tello: sv

Babacar: 6.5 Si muove bene. Il gol del raddoppio complice la deviazione di Samir 66′ Kalinic: 6 Buoni movimenti.

All.: Sousa: 6.5 La Fiorentina si riscatta. Ora l’Europa League e il Milan.