Atalanta-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina pareggia a Bergamo. I Viola frenano l’Atalanta e guadagnano un punto su un campo difficile. Tanta sofferenza dietro e troppo poco per far male in avanti.

Tatarusanu: 7.5 Il migliore in campo della Fiorentina. Salva miracolosamente in almeno due circostanze.

Astori: 6 A volte impreciso. È efficace nel finale.

Gonzalo: 5.5 Tanti falli, tanta imprecisione e un pizzico di fortuna.

Sanchez: 5.5 Spinazzola gli fa vedere i sorci verdi, meglio nella ripresa.

Badelj: 6 A centrocampo contiene. Fase offensiva da rivedere.

Valero: 6 Tanto impegni è tanta corsa. Gara ok.

Chiesa: 5.5 Primo tempo di sofferenza. Nella ripresa si riprende un po’. 71′ Bernardeschi: 5.5 Non era in forma e si è visto.

Vecino: 6 Inizia forte e finisce in riserva.

Kalinic: 5.5 Ci si aspetta di più. Una rovesciata bellissima, ma era offside. 89′ Babacar: sv

Ilicic: 5 Poco. Si muove male e non va mai alla conclusione. 80′ Olivera: sv