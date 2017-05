Fiorentina-Inter, le pagelle dei viola

La Fiorentina batte per 5-4 l’Inter. Gara piena di emozioni e di errori. Su tutti quello di Bernardeschi su rigore.

Tatarusanu: 5.5 Quattro gol subiti, forse su qualcuno si poteva fare di più.

Tomovic: 6 Non stava giocando male, poi l’infortunio. 8′ s.t. Salcedo: 5.5 Troppe sbavature nel finale.

Sanchez: 5.5 Soffre Icardi. Dietro nel finale si balla troppo.

Astori: 6.5 un gol fatto, uno salvato. Bene.

Milic: 6 Sufficienza di stima. Alla fine se la cava.

Vecino: 7 Doppietta. Gara perfetta.

Valero: 6.5 A centrocampo sempre puntuale.

Tello: 6 Bene sulla fascia. Sempre pericoloso. 36′ s.t. Cristoforo: 5.5 Entra per dare manforte a centrocampo, ma la Fiorentina soffre.

Bernardeschi: 4 Il rigore del possibile pareggio calciato in quella maniera. Grave insufficienza. 12′ s.t. Ilicic: 6.5 cambia volto alla squadra.

Badelj: 6 Cala nel finale. Ma è sempre puntuale.

Babacar: 7.5 Due reti. Una splendida.

All.: Sousa: 6.5 La Fiorentina vince, ma sempre i soliti problemi di gestione del risultato.