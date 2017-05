Fiorentina-Lazio, le pagelle dei Viola

Le pagelle dei Viola a termine della vittoria con la Lazio. La Fiorentina riaccende le speranze per il sesto posto, anche se guardando il calendario l’impresa sarà difficilissima.

Tatarusanu: 4.5 Due gol, due incertezze evidenti.

Tomovic: 6 Sicuro dietro. Non ha affatto demeritato.

De Maio: 6 Gettato nella mischia, combatte e lotta.

Astori: 5 Sul primo gol della Lazio è colpevole.

Olivera: 5.5 Non spinge, difende approssimativamente. 20′ s.t. Sanchez: 6 Si inserisce bene nelle dinamiche della squadra.

Vecino: 6 Solita corsa, solita tenacia.

Valero: 7 A tutto campo. Regala una presentazione maiuscola.

Chiesa: 5.5 Tanta confusione. Poche idee. 20′ s.t. Tello: 6 Crea apprensioni all difesa laziale.

Bernardeschi: 6.5 Parte in sordina, poi cresce nel finale sopratutto.

Cristoforo: 5.5 A centrocampo fa poco. 20′ s.t. Kalinic: 6.5 Entra e cambia la gara, suo il gol del raddoppio.

Babacar: 7 Bene. Il gol del pari è sempre pericolosissimo.

All.: Sousa: 6.5 Lascia fuori a sorpresa Kalinic. Nella ripresa i cambi lo premiano.