Fiorentina-Atalanta, le pagelle dei viola

La Fiorentina è raggiunta nel recupero dall’Atalanta. Pairetto dirige una gara a senso unico per gli orobici. Nega due rigori evidenti ai viola e ne concede uno inesistente si nerazzurri. Al di là del risultato la gara dei gigliati è opaca.

Sportiello: 7.5 Para tutto, compreso un rigore. Peccato per il pari nel finalissimo.

Laurini: 6 Lotta tanto, nel finale è stanchissimo.

Astori: 6 Su di lui un rigore, Pairetto fa finta di niente. In difesa non va male.

Pezzella: 6 Il fallo da rigore è un’invenzione di Pairetto. Per il resto tanto sacrificio

Biraghi: 6 Lotta, poi esce infortunato. 68’ Maxi Olivera: 6 Anche lui combatte. Merita la sufficienza.

Veretout: 5.5 Nel finale va in apnea, peccato sarebbe servita maggiore attenzione.

Sanchez: 5 Sbaglia troppo. Approssimativo.

Chiesa: 7 un gol da cineteca, sempre attivo quando c’è da spingere.

Gil Dias: 6 Ci prova a pungere. Gli manca ancora un po’ di malizia. Si guadagna un rigore clamoroso, Pairetto fa finta di niente.

Thereau: 6 Essenziale, non si vede molto, ma ha il pregio di tenere alta la squadra. 75’ Eysseric: 5.5 Nel finale fa pochino.

Simeone: 5.5 Non è mai pericoloso. 53’ Babacar: 5 Sbaglia il pallone che poteva valere il 2-0 o un prolungato possesso palla nel recupero.

All.: Pioli: 5.5 La Fiorentina, al di là degli orrori arbitrali, non gioca bene. Soffre e nel finale è raggiunta.