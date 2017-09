Fiorentina-Bologna, le pagelle dei viola

Le pagelle dei viola dopo la vittoria sofferta sul Bologna. Bene Chiesa e Pezzella. Non convince Astori. Davanti Simeone può fare di più.

Sportiello: 6 Sul gol di Palacio può poco. Fortunato quando sempre Palacio colpisce il palo di testa.

Gaspar: 6.5 Molto positivo. Spinge tanto sulla fascia e salta spesso il diretto avversario.

Astori: 5 Distratto sul gol del pareggio di Palacio (c’era fallo?). Nel complesso occorre maggior attenzione.

Pezzella: 7 Il gol vittoria importantissimo.

Biraghi: 6 Lotta e l’impegno non manca mai. Qualche imprecisione nel finale.

Veretout: 6.5 Fondamentale a centrocampo. Disegna geometrie e dirige l’orchestra.

Badelj: 6 Lavoro oscuro ma efficace. Non molla un centimetro a centrocampo.

Chiesa: 7 Il gol del vantaggio è una gara esemplare. 82′ Eysseric: sv

Benassi: 5.5 Un tempo senza sussulti. 1′ s.t. Gil Dias: 6 Entra e l’incisività davanti aumenta.

Thereau: 6 Si fa sentire davanti, anche se non ha grande occasioni. 77′ Victor Hugo: sv

Simeone: 5.5 Un’insufficienza che deve servire di stimolo per l’argentino.

All.: Pioli: 6 Seconda vittoria consecutiva adesso a Torino serve l’impresa.