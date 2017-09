Sabato 23 settembre il Pisa Academy Asd si presenta al proprio pubblico Posta in arrivo x

Tutto è pronto per la giornata di festa dedicata ai bambini della scuola calcio, alle famiglie e ai quadri tecnici e dirigenziali gialloblù.

Dalle 18.00 in poi, presso il campo sportivo Bianco Bianchi di Montopoli in Val d’Arno, s’inizierà con la partita amichevole tra genitori e staff tecnico, per poi passare alla cena sociale (dalle 19.30 fino alle 21.00) e alla vera e propria presentazione ufficiale del Pisa Academy Asd 2017-2018.

In campo, tutti i bambini della scuola calcio, gli istruttori e chi rende possibile l’andare della macchina organizzativa gialloblù.

La cerimonia, sarà presentata da Marco Guidi (la voce ufficiale dell’Arena Garibaldi), coadiuvato da dj Francesco Della Monica e dalle riprese live dell’evento a cura di Carlo Palotti.