Stadi d’Italia, a dicembre la nuova versione del volume a cura di Sandro Solinas

A dicembre uscirà la nuova edizione del volume di Sandro Solinas, ampliata ed aggiornata nei contenuti e nelle immagini.

Stadi d’Italia è un lungo viaggio attraverso gli stadi di calcio in Italia per scoprire il fascino della loro storia e delle loro vicende sportive. Notizie, immagini e curiosità sul mondo delle nuove arene che, come i circhi e gli anfiteatri nell’antichità classica, sono ancora oggi i luoghi urbani deputati ad ospitare gli spettacoli sportivi e le manifestazioni di massa. Oltre centocinquanta stadi, alcuni celebri alcuni poco conosciuti, alcuni nuovi alcuni scomparsi, per riscoprire la storia del calcio italiano attraverso i suoi templi.

Stadi d’Italia 2018

Data di pubblicazione: 1 Dicembre 2017.

Contenuti: 700 pagine a colori, 460 fotografie.

Prezzo: 35€ + spese di spedizione.

Per ordini e info: sandro.solinas@gmail.com