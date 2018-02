Continua la collaborazione tra la US Pistoiese 1921 e il liceo scientifico di Pistoia

La collaborazione tra la US Pistoiese 1921 e il liceo scientifico “Amedeo di Savoia” di Pistoia continua. Due giovani studenti hanno iniziato a fare da assistenti ad alcune squadre del nostro settore giovanile nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro mentre una giovane studentessa, all’interno del medesimo progetto, si è avvicinata alla vita del nostro ufficio per conoscere le dinamiche che stanno dietro a una società di calcio professionistico. Ma non è tutto. Questa mattina una delegazione del nostro club si è presentata al liceo pistoiese per affiancare le insegnanti di educazione fisica del liceo sportivo nella selezione dei giovani studenti che faranno parte delle squadre Allievi e Juniores ai campionati studenteschi provinciali. Ne è scaturita una bella mattinata in cui i ragazzi hanno giocato nella palestra dell’istituto. “A nome della US Pistoiese 1921 – hanno detto Gabriele Terreri e Niccolò Pascali in rappresentanza del club – ringraziamo le professoresse per la collaborazione e tutti gli alunni che si sono sfidati questa mattina qui in palestra. Ovviamente non potevate essere tutti selezionati però sappiate che è stato davvero piacevole conoscervi e vedervi all’opera. Adesso vi aspettiamo sugli spalti dello stadio Melani per sostenere la nostra Pistoiese”.

