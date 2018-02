Trasferta insidiosa per la nostra Berretti che partirà alla volta di Olbia per sfidare i pari età sardi sabato pomeriggio alle 14.30 al Geo Village. Un viaggio lungo ed estenuante per squadra e staff ma la concentrazione per questo impegno è ai massimi. Domenica in casa, invece, per Under 17 Serie C e Under 15 Serie C nella sfida incrociata contro il Pontedera: scendono in campo per primi gli U15 di Marzano (Pistoia Ovest B, ore 11), a seguire sarà la volta degli U17 di Capecchi (ore 15). Giovanissimi. Una formazione dei regionali professionisti 2004 sfiderà sabato il Prato (Pistoia Ovest B, ore 16) mentre l’altra se la vedrà domenica sul campo della Lucchese (campo Acquedotto, ore 10); i regionali B professionisti osservano invece il turno di riposo. Gli Esordienti 2006 a 9 sabato sono ospiti del Capostrada (Capostrada ore 18.30), gli Esordienti 2007 a 9 invece domenica ricevono il Margine Coperta (Breda, 9.30) mentre i Pulcini 2009 a 7 se la vedranno con il Psb Pistoia (domenica, Bonelle, 9.45). Completano il programma i Piccoli Amici della Pistoiese Academy che debuttano nel quadrangolare con Polisportiva 90 Montale, Capostrada e Aglianese Academy sabato pomeriggio al campo Perugi di Montale (14.30).

The post Il programma del settore giovanile appeared first on US Pistoiese 1921.