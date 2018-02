Pistoiese – Giana Erminio. Cronaca minuto per minuto

La Pistoiese affronta il secondo incontro consecutivo casalingo. In una giornata di freddo polare, si gioca la partita Pistoiese – Giana Erminio. La squadra di Indiani è chiamata a tirar fuori l’orgoglio, dopo alcune prestazioni in cui ha raccolto molto meno di quanto seminato. La gara è di quelle toste, visto che la Giana Erminio non è più una sorpresa, ma una solida realtà. Mister Albè, decano degli allenatori, può contare su un potenziale di prim’ordine. Non inferiori non sono però le potenzialità della squadra di Indiani che, nonostante le defezioni, ha le carte in regola per rimettersi in corsa.



A sorpresa, come suo costume, mister Indiani sorprende schierando una formazione diversa dalle previsioni, con un solo attaccante di ruolo: Vrioni.

PARTITI!

2′ AMMONITO Perico, per gioco scorretto su Picchi, lanciato.

7′ Bella iniziativa della Pistoiese, con bel fraseggio e conclusione fiale di Luperini che è parata a terra da Sanchez.

9′ Bella iniziativa di Picchi con traversone per Vrioni che il portiere controlla.

12′ Colpo di testa di Vrioni para il portiere.

13′ Improvvisamente la Giana crea una palla goal con Bruno che colpisce il palo al termine di una iniativa personale.

14′ Gran tiro di Regoli deviato in angolo dalla difesa a portiere battuto.

20′ punizione conquistata da Bruno con molta astuzia e forse non c’è. Tira lo stesso Bruno, una cannonata centrale che Zaccagno para con relativa facilità.

22′ conclusione altissima di Hamlili al termine di una azione confusa.

25′ Bruno libera al tiro Gullit, che però calcia altissimo.

27′ Bonalumi rischia l’autogol. Para il portiere in presa alta.

30′ gran filtrante di Luperini per Vrioni che la difesa intercetta.

GooooooLLLLLLLL MINARDI! 32′. L’azione prende avvio da un bel tiro di Picchi che il portiere non controlla, riprende Hamlili, che serve Minardi che da due passi scuote la rete.

37′ Ammoniti Bruno e Luperini.

43′ su un disimpegno non impeccabile del portiere, si inserisce Vrioni, che entra in area, ma conclude sull’esterno della rete.

Alla fine del primo tempo: Pistoiese – Giana Erminio 1-0. Un primo tempo che la Pistoiese ha giocato con grande raziocinio e acume tattico. La Giana si basa molto sulle soluzioni in avanti di Bruno, uomo ovunque sul fronte offensivo ospite.

SECONDO TEMPO.

NESSUN CAMBIO.

46′ Bruno calcia alto.

47′ Gullit calcia fuori a fil di palo.

Inizio di ripresa in affanno.

50′ Regoli in extremis sbroglia una pericolosa azione offensiva ospite.

Ammonitro Montesano.

67′ Traversa di Bruno.

La Pistoiese fatica a ripartire e palloni giocabili in avanti ne arrivano pochi, nonostante la verve di Vrioni.

70′ pareggio Giana con Gullit.

72′ Papini per Picchi.

73′ Gran conclusione di Bruno al volo.

74′ Grande intervento di Sanchez su Vrioni.

75′ ammonito Minardi, per un intervento apparso pulito sul pallone.

78′ Cross di Papini per Luperini che non impatta di testa anticipato dal portiere.

79′ Surraco per Luperini.

81′ Palo sterno di Bruno in girata sontuosa.

84′ Splendida zuone di Vrioni per Zullo, cross per Hamlili, che in sforbiciata sfiora il goal.

87′ colpo di testa di Bruno. Para Zaccagno.

88′ esce Vrioni entra De Cenco.

89′ ese Chiarello, entra Capano.

Finisce con un pareggio. Un tempo a testa. La Giana Erminio si conferma bestia nera arancione. Purtroppo da due gare casalinghe di seguito arrivano solo due punti.

The post Pistoiese – Giana Erminio. Cronaca minuto per minuto appeared first on US Pistoiese 1921.