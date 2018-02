Pistoiese Vs Olbia! Seguite qui la cronaca

Pistoiese e Olbia affrontano oggi una partita importante per la classifica e molto insidiosa per entrambe. Numerose defezioni sui due fronti. Ci si attende una gara combattuta. Tegola in casa arancione, Vrioni, l’attaccante più in forma va in panchina per non essere nelle migliori condizioni fisiche. Defezione pesantissima, che si aggiunge a quella del capocannoniere della Pistoiese: Franco Ferrari, che è squalificato. Vrioni e Ferrari, diciasette reti in due, entrambi out, anche se Vrioni va in panchina e potrebbe entrare a partita in corso. Altre pesanti assenze nelle fila dei padroni casa sono: Mulas, Regoli e Papini. In tutto cinque indisponibili, oltre quelle degli infortunati di lungo corso. Quattro assenze anche nell’Olbia, tra cui spicca quella del centravanti Ogunseye. Una gara che si annuncia particolarmente difficile e servirà una Pistoiese determinata e “cattiva”, per venirne a capo, dato che gli avversari, secondo le dichiarazioni della vigilia, affronteranno il match con grandissima determinazione. Veniamo agli schieramenti. La Pistoiese gioca con: Zaccagno, Surraco, Priola, Picchi, De Cenco, Regoli, Quaranta, Luperini, Hamlili, Minardi, Nardini. A disposizione: Biagini, Terigi, Tartaglione, Vrioni, Zappa, Zullo, Sanna, Dosio, Nossa, Cerretelli, Kley, Petroni. Olbia: Aresti, Pinni, Iotti, Murgia, Ragatzu, Pennington, Senesi, Biancu, Feola, Cotali, Leverbe. A disposizioni: Idrissi, Van Der Want, Manca, Geroni, Dametto, Pisano, De Cunha, Vispo, Silenzi, Choe Song, Delvecchio.

Partiti.

3′ Da una punizione dalla trequarti di Hamlili spizza in area De Cenco e si crea un mischia in area senza esito.

6′ Bella iniziativa di Nardini sull’out destro, cross per De Cenco che centro area calcia al volo di sinistro e sfiora il palo.

Ammonito Feola. 8′

13′ Bellissimo schema su punizione, tra Hamlili e Surraco, sbroglia di pugno il portiere Aresti, ex arancione.

Pistoiese sciolta.

15′ Surraco conquista una palla sulla trequarti, si invola in area, ma è fermato.

Olbia che ricorre ad astuzie tattiche per rompere il ritmo.

21′ Ragatzu entra in area ed è fermato da Zaccagno.

23′ Gooooooooolllll! Arancione: Segna Caio De Cenco, di sinistro su assist al bacio di Surraco.

30′ Ammonito Picchi.

32′ Ragatzu in area non accancia.

35′ Biancu prova dalla grande distanza e fa correre un brivido a Zaccagno. Palla alta.

37′ Ragatzu al volo in contropiede impegna Zaccagno in angolo.

37′ Sull’angolo Cotali calcia fuori.

39′ Pistoiese vicinissima al raddoppio. Su spizzata di De Cenco, Luperini sfiora l’ìncrocio.

42′ Con Hamlili a terra Ragatzu non si ferma e calcia in porta. Para Zaccagno.

4′ di recupero.

Alla fine del Primo Tempo: Pistoiese – Olbia 1-0. La Pistoiese merita in pieno il vantaggio. L’Olbia si fa valere nella fase offensiva, anche se la difesa arancione ha fatto buona guardia, richiando poco.

SECONDO TEMPO

Non c’è Quaranta, per infortunio gioca Nossa.

50′ Pennington, su cross di Ragatzu: 1-1.

53′ De Cenco calcia con violenza. Fuori di poco.

55′ Pistoiese vicina al vantaggio. Batti e ribatti sulla linea di porta prima che la palla sia abbrancata da Aresti.

60′ Esce De Cenco entra Vrioni.

62′ Grande parata di Zaccagno su Pennington.

63′ Goal annullato alla Pistoiese a Nossa per fallo sul portiere.

64′ Bellissimo contropiede di Surraco che serve in profondità Vrioni. L’Olbia si salva in angolo.

72′ esce Picchi entra Zappa.

74′ Errore in disimpegno della difesa arancione, contropiede da manuale e rete di Silenzi. Pistoiese sotto. 1-2.

Ammonito Silenzi.

78′ Tiro di Zappa para Aresti in due tempi.

80′ falo di Hamlili su Pennimgton. Rigore. Calcia Ragatzu, para Zaccagno.

83′ entra Cerretelli esce Minardi.

4′ di recopero.

Finisce con una amara sconfitta.

