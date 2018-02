Ecco il programma settimanale della squadra appannaggio di chi vorrà seguire la preparazione dei ragazzi in vista del derby con la Lucchese:

Lunedì – libero

Martedì – 14.30 Turchi

Mercoledì – 10.00 Frascari

Giovedì – 14.30 Frascari

Venerdì – 10.00 Porte chiuse

Si ricorda che la partita Lucchese – Pistoiese, ventottesima di campionato, si gocherà sabato alle ore 14:30 al “Porta Elisa” di Lucca.

