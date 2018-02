Sponsor of the match: Dife premia Caio De Cenco

La partita di domenica contro l’Olbia è terminata con una sconfitta per la US Pistoiese 1921. Nell’occasione lo Sponsor of the match era Dife che, nonostante il ko, ha voluto consegnare il premio di miglior giocatore arancione a Caio De Cenco. Il nostro attaccante ha sbloccato la partita con un preciso tocco disinistro su assist al bacio di Surraco e ha finalmente siglato la prima rete con la maglia della Pistoiese. “Abbiamo deciso di premiare De Cenco – hanno spiegato Franco e Lorenzo Romani – perché in famiglia abbiamo la preferenza per gli attaccanti in generale e perché comunque, al di là delle simpatie del ruolo, Caio ha giocato una bella gara trovando una rete importante per la squadra e per se stesso. Peccato che la partita alla fine non sia terminata come avremmo voluto. Facciamo ancora i complimenti a De Cenco e rivolgiamo un grandissimo in bocca al lupo alla Pistoiese in vista del prosieguo del campionato!”. Parole importanti quelle pronunciate dai rappresentanti della Dife intervenuti questo pomeriggio in conferenza stampa; Dife è Top Sponsor della US Pistoiese 1921 ed è sempre vicina alla nostra squadra e alla nostra società. “Non può che farmi molto piacere questo premio – ha detto De Cenco -. Ovviamente avrei voluto che il mio primo gol in arancione fosse stato un gol decisivo ma spero che ciò avvenga quanto prima. Ringrazio lo sponsor per aver pensato a me: farò in modo che questo premio sia uno stimolo a fare sempre meglio”.

