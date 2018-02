Sponsor of the match: Porrettana Gomme premia Minardi

La settimana in casa arancione è cominciata con la consueta conferenza stampa (sono intervenuti il responsabile dell’area tecnica Federico Bargagna e il calciatore Giacomo Vrioni) che è stata preceduta, come sempre accade dopo le gare interne, dalla premiazione relativa allo Sponsor of the match. Questo “ruolo” nella partita Pistoiese-Giana Erminio spettava alla ditta Porrettana Gomme che come miglior calciatore arancione del match ha individuato Viviano Minardi, autore del gol orange nel primo tempo su bel suggerimento di Vrioni. “Al di là del gol – ha detto Massimo Gandolfi di Porrettana Gomme, affiancato dal collega Marco Matteoni – mi è piaciuto il suo atteggiamento durante la gara: ha sempre corso e lottato per cui secondo noi meritava questo riconoscimento”. Soddisfatto, ovviamente, Minardi che ha ringraziato con sincero piacere: “Sono contento di ricevere questo premio – ha aggiunto -. E’ sempre bello vedere chi valuta positivamente quanto diamo in campo. Spero che possa portar bene e farmi segnare anche nelle prossime partite”.

Da sx: Matteoni, Minardi e Gandolfi

