Allerta meteo: prima squadra in palestra e stop al settore giovanile

In base a quanto comunicato nell’ordinanza emessa dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi relativamente all’allerta meteo, quest’oggi gli impianti sportivi cittadini resteranno chiusi pertanto è sospesa l’attività di tutto il settore giovanile. La prima squadra della US Pistoiese 1921 invece, salvo diverse disposizioni, sosterrà una seduta di allenamento in palestra in vista della trasferta di sabato a Lucca (stadio Porta Elisa, ore 14.30).

