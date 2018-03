Gli studenti del liceo scientifico vincono anche la fase interprovinciale

Complimenti ai ragazzi del liceo scientifico Amedeo di Savoia di Pistoia, istituto con cui la US Pistoiese 1921 ha siglato una importante collaborazione. La squadra di calcio del liceo, dopo la vittoria della fase provinciale, si è guadagnata l’accesso ai playoff regionali uscendone vincitrice grazie ai successi ottenuti contro le scuole di Prato e Lucca. Andiamo per ordine.

Nei primi minuti la scuola pratese si fa vedere di più sprecando in malo modo due buone occasioni. La squadra pistoiese , chiamata a reagire, riesce a trovare qualche idea offensiva diventando pericolosa solo in occasione di un colpo di testa di Villani su cross di Vettori dalla destra dopo una percussione. Dopo qualche minuto dalla ripresa, il portiere pratese non trattiene il pallone dopo un cross di Gori dalla trequarti facendolo cadere nel cuore dell’area, Pugliese arriva repentinamente dimostrandosi il più sveglio nella mischia ma calcia di poco fuori. Si arriva quindi negli ultimi minuti a reti inviolate, la squadra pratese ha l’occasione di sbloccare la gara ma Santini “mura” l’avversario, poco dopo Fiorentini serve Villani che lancia Corona, bravo a insaccare sul palo più lontano per il vantaggio pistoiese. Gol decisivo visto che la gara è terminata 1-0.

Nella seconda partita il Liceo Amedeo di Savoia trova la scuola lucchese a opporsi al proseguimento del cammino verso la finale regionale. Le due squadre iniziano a ritmi alti creando molto ma non riuscendo a concludere. La svolta della gara arriva al 15’ con un tiro di Villani che il portiere devia sulla traversa, sulla respinta arriva Borrello che si trova al posto giusto nel momento giusto per segnare il primo gol. Il Liceo Amedeo di Savoia continua ad attaccare per cercare il gol per chiudere la gara con i tentativi di Villani e Vettori respinti dal portiere avversario; sorte negativa anche per Santini, Gori, Fiorentini e Corona ma poco importa perché al triplice fischio il finale era di 1-0 per i pistoiesi. Due vittorie di misura che dimostrano il carattere della squadra che accede così alla finale regionale senza aver subito nemmeno un gol nelle qualificazioni. Complimenti ragazzi: vi aspettiamo allo stadio Melani a tifare gli arancioni!