I risultati del nostro settore giovanile. I capitani arancioni in campo con il numero 13

Nell’ultimo fine settimana i capitani delle squadre del settore giovanile della US Pistoiese 1921 sono scesi in campo con la maglia numero 13: la richiesta della società è stata accettata e tutti i nostri capitani hanno così disputato le rispettive gare con il numero di maglia di Davide Astori, capitano della Fiorentina, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Con questo gesto la nostra società ha voluto rendere omaggio al giocatore viola.

La Berretti ha perso allo stadio dei Marmi di Carrara contro la Cararrese 2-0 sabato pomeriggio. Nella doppia sfida contro il Pro Piacenza invece un pareggio e un rinvio: gli Under 17 Serie C hanno visto interrompersi la gara a inizio secondo tempo sul risultato di 1-0 per gli ospiti mentre gli Under 15 Serie C hanno pareggiato 0-0 con i rossoneri masticando amaro per aver colpito due traverse e un palo e aver sfiorato il gol in diverse altre occasioni (dove è stato bravo il portiere piacentino). Giovanissimi: passo falso di una formazione dei regionali professionisti 2004 a Gavorrano (ko 2-1, a segno Geri) con rammarico per alcuni episodi sfavorevoli e altri spiacevoli dovuti alla maleducazione di certe persone, ko anche l’altra squadra dei 2004 a Pontedera (6-0) mentre i regionali B professionisti 2005 sono stati battuti 5-1 dall’Empoli (in gol Malpaganti). Gli Esordienti 2006 a 9 sono stati battuti dal Margine Coperta 5-0, gli Esordienti 2007 a 9 hanno perso 6-1 contro il Ponte 2000 e infine i Pulcini 2009 a 7 a Casalguidi sono stati battuti 4-1.

