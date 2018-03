I tifosi hanno premiato Paolo Regoli

Paolo Regoli, per il suo rendimento alto e costante è stato insignito del premio ‘Miglior giocatore dei mesi di Gennaio e Febbraio’ dal Centro Coordinamento Club Arancioni del presidente Massimiliano Giannoni. Il premio, in collaborazione con la testata giornalistica The Wolf Post di Piero Pardini, è stato consegnato al giocatore nei locali de ‘La Degna Tana’ della centralissima Piazza della Sala, alla presenza dei tifosi e di alcuni dirigenti arancioni.

