Infortunio muscolare al flessore per Caio De Cenco

La US Pistoiese 1921 comunica che il calciatore Caio De Cenco ha riportato un infortunio muscolare al flessore della coscia sinistra durante la partita contro la Robur Siena disputata sabato sera. Ieri e oggi l’attaccante si è sottoposto agli esami strumentali e con ogni probabilità non prenderà parte alla gara di giovedì 29 marzo contro la Viterbese Castrense (stadio Melani, ore 18.30). Lo staff medico sanitario della Pistoiese è al lavoro per cercare di risolvere quanto prima questo infortunio e far tornare il giocatore a disposizione di mister Paolo Indiani; la situazione è costantemente monitorata.

