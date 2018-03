Alle 14:30 sotto un diluvio scenderanno in campo Pistoiese e Lucchese per la gara di campionato. LA PARTITA NON SI GIOCA PER IMPRATICABILITÀ DEL CAMPO.

