Si comunica che, per iniziativa della Us Pistoiese, nella prossima partita i capitani delle squadre giovanili arancioni indosseranno la maglia n. 13 in ricordo di Davide Astori.

