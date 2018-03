Oggi è il sesto anniversario dalla morte di Marika

Sono trascorsi sei lunghi anni dalla scomparsa di Marika Pratesi Innocenti, ma il ricordo di questa giovane tifosa arancione, strappata alla vita da quello che lei chiamava il ‘bastardo’, giocando un po’ anche sul nome della patologia cui era affetta, è sempre vivo. Come indelebile rimane l’immagine della miriade di palloncini arancioni, che invasero il cielo il giorno del funerale, che volle fosse una festa del colore per lei più bello. È così che la grande famiglia arancione, che a lei dedica un torneo giovanile post campionato, desidera ricordare un sorriso che non si spegne mai. Sabato sera a Pontedera, siamo certi, se alzeremo gli occhi al cielo, vedremo una stella arancione: è quella di Marika!

