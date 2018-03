Picchi e Zaccagno convocati in Nazionale

Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha infatti reso noto l’elenco dei 23 calciatori dell’Italia Under 20 convocati dal CT Federico Guidi per la 6ª giornata dell’Under 20 Elite League 2017/2018 contro i pari categoria della Repubblica Ceca in programma giovedì 22 marzo alle ore 15:00 a Přeštice (Repubblica Ceca). I giocatori arancioni Picchi e Zaccagno sono stati convocati in Nazionale e dunque non saranno in campo nella gara contro il Pisa di martedì sera. La, ha infatti reso noto l’elenco dei 23 calciatori dell’convocati dal CTper ladell’contro i pari categoria dellain programma giovedì 22 marzo alle ore 15:00 a Přeštice (Repubblica Ceca).

Gli Azzurrini si raduneranno nella giornata di domenica 18 marzo presso il Novarello Villaggio Azzurro di Monticello (NO).

Ecco l’elenco dei convocati::

PORTIERI

Alastra (AC Prato 1908), Zaccagno (US Pistoiese 1921)

DIFENSORI

Adjapong (US Sassuolo Calcio), Baroni (AS Libertas Lucchese 1905), Coppolaro (Brescia Calcio), De Santis E. (Virtus Entella), Dimarco (FC Sion), Felicioli (Hellas Verona FC), Ghiglione (FC Pro Vercelli 1892), Marchizza (US Avellino 1912),

CENTROCAMPISTI

Bordin (Ternana Unicusano Calcio), Cassata (US Sassuolo Calcio), Castrovilli (US Cremonese 1903), Di Paola (Virtus Entella), D’Urso (Ascoli Picchio FC 1898), Maggiore (Spezia Calcio), Picchi (US Pistoiese 1921)

ATTACCANTI

Bifulco (FC Pro Vercelli 1892), Bonazzoli (SPAL 2013), Clemenza (Ascoli Picchio FC 1898), Dalmonte (AC Cesena), Del Sole (Juventus FC), Soleri (UD Almería)

