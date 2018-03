Recuperi e tornei del nostro settore giovanile

Tutti fermi i campionati in vista della Pasqua. Questa settimana però si disputano tre recuperi di campionato e soprattutto sono in programma numerosi tornei che vedranno impegnate le nostre formazioni. Mercoledì 28 per gli Esordienti 2006 a 9 è previsto il recupero della gara Montalbano-Pistoiese (Fagni, Larciano, ore 18.30), giovedì invece doppio recupero a Reggio Emilia per Under 17 Serie C e Under 15 Serie C: gli U17 di Capecchi giocano alle 14.30 allo stadio Mirabello di Reggio Emilia, gli U15 invece alle ore 15 al campo Bella Rosa A di Sant’Ilario d’Enza.

Capitolo tornei. Giovedì inizia la Toscana Football Cup dove i Giovanissimi regionali professionisti 2004 sfideranno l’Arezzo e il Signa; la semifinale è in programma sabato 31 mentre la finale lunedì 2 aprile. A Margine Coperta prenderà il via il Torneo Chicco Pisani per i Giovanissimi regionali B professionisti 2005: la Pistoiese affronterà venerdì 30 il Colorado, sabato 31 la Juventus, domenica è prevista la semifinale e lunedì la finalissima. In programma anche un torneo a Montecatini per gli Esordienti 2006 a 9: debutto venerdì con la Locarnese, secondo turno sabato con la Reggina, semifinale domenica e finale lunedì. Infine i Giovanissimi regionali professionisti 2004 saranno impegnati al Torneo di Limite e Capraia: sabato esordio con l’Isolotto, domenica doppio impegno con Tau Altopascio e Livorno, finale lunedì. Completa questo ricco programma la formazione Esordienti 2007 a 7 che giocherà il torneo di Via Nova: sabato sfide con Pontedera e Zenith Audax, semifinale domenica e finale lunedì. Infine martedì 3 aprile i Giovanissimi regionali B professionisti 2005 debuttano nel Torneo Torrini.

