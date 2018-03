Siena – Pistoiese. Seguite da qui la diretta testuale

La Pistoiese affronta ancora un derby, stavolta con il Siena, secondo in classifica. La gara si annuncia tanto difficile, quanto avvincente.

Partiti!

A sorpresa tra i pali c’è il secondo Biagini. Dal primo minuto ancora spazio per Riccardo Nardini. Pistoiese: Biagini, Terigi, Picchi, Vrioni, Ferrari, Regoli, Quaranta, Mulas, Hamlili, Minardi, Nardini.

7′ gran tiro di Guberti alto.

8′ prova Santini che calcia fuori di poco.

16′ Espulso Quaranta per fallo su Vassallo da ultimo uomo. Non sanzionato un fallo a centrocampo ai danni della Pistoiese.

La Pistoiese aveva iniziato la partita alla pari con gli avversari, ma subisce un contropiede su un angolo e la partita già difficile diventa una montagna da scalare. Paolo Regoli passa a fare il difensore puro. Eppure la Pistoiese in campo c’è eccome!

23′ palla goal per Ferrari che servito da Minardi da ottima posizione non riesce ad avere la determinazione per superare il portiere, che si salva con una parata.

26′ Neglia calcia fuori.

28′ VANTAGGIO SIENA CON GERLI. Il giocatore riceve al limite dell’area e segna.

31′ sostituzione: esce Nardini entra Priola.

34′ Santini simula in area arancione. Ammonito.

40′ Rigore per la Pistoiese. Atterramento di Vrioni. Sbaglia Ferrari.

La Pistoiese tiene testa all’avversaria nonostante l’inferiorità numerica.

Un minuto di recupero.

46′ Iapichino calcia una punizione per la testa di Dossena. Para Biagini.

SECONDO TEMPO

1′ esce Ferrari entra De Cenco.

1′ De Cenco per Hamlili salva Iapichino.

Ammonito Vassallo.

9′ Azione insistita della Pistoiese con cross finale di Regoli che il portiere controlla in presa alta.

18′ Raddoppia il Siena con Santini in una azione confusa.

22′ Zullo e Luperini per Hamlili e Mulas.

27′ esce Santini entra Damian.

29′ entra Cerretelli esce Picchi.

30′ esce Iapichino entra Mahrous.

35′ Biagini salva di piede su Neglia.

40′ Panariello e Brumat per Guberti e Rondanini.

Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine. Siena batte Pistoiese 2-0.

Ammonito D’Ambrosio.

La squadra arancione ha disputato una buona gara, ma troppo pesanti sono risultate l’inferiorità numerica dopo un quarto d’ora e il rigore sbagliato.

The post Siena – Pistoiese. Seguite da qui la diretta testuale appeared first on US Pistoiese 1921.