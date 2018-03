Verso Lucchese-Pistoiese di sabato 3 marzo, ore 14.30: ecco i dettagli della prevendita

Sabato 3 marzo 2018 si disputa la IX giornata di ritorno del girone A di Serie C. La US Pistoiese 1921 giocherà allo stadio Porta Elisa di Lucca contro la Lucchese, fischio d’inizio alle ore 14.30. I biglietti del Settore Ospiti sono in vendita da oggi al costo di 10 euro compresi i diritti di prevendita (biglietto unico senza riduzioni) e saranno disponibili fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara (venerdi 02 marzo). Non è necessaria la Tessera del tifoso. Il giorno della gara non saranno venduti biglietti per il settore ospiti.

Ecco i punti vendita autorizzati:

– on line sul sito www.go2.it – Sarà sufficiente presentare all’ingresso la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice;

– Bar il Corallo – Via Dalmazia, 275, Pistoia Tel. 0573/402010.

