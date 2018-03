Verso Prato-Pistoiese: per chi va a Pontedera, biglietto a 1 euro per Pistoiese-Pisa

La US Pistoiese 1921 in vista dell’attesissimo derby contro il Prato in programma sabato 17 marzo allo stadio Mannucci di Pontedera (ore 18.30) comunica che i tifosi arancioni che saranno presenti al derby nel Settore ospiti (per cui non è necessaria la tessera del tifoso) potranno acquistare il biglietto di Curva Nord della successiva partita Pistoiese-Pisa di martedì 20 marzo (stadio Melani, ore 20.30) al costo di 1 euro. Basterà recarsi al botteghino della gradinata nelle giornate di lunedì 19 marzo (dalle ore 16 alle 18) e martedì 20 marzo (dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17.30 fino alla fine del primo tempo, ore 21.15) muniti del biglietto della gara Prato-Pistoiese. Chi non presenta tale biglietto usufruirà dei soliti prezzi per il settore di Curva Nord senza alcuna agevolazione.

“Sabato ci piacerebbe avere tanti tifosi a sostenere la squadra – spiega il Club Manager Fabio Fondatori -. E’ un derby ma è soprattutto una partita importante per il nostro campionato. La presenza del nostro pubblico è fondamentale per dare fiducia alla squadra e aiutarla a confermare la bella prestazione di sabato scorso contro il Pontedera. E’ ora che conta esserci. Per questo motivo ringrazio tutti i tifosi che ci seguono sempre e rivolgo un appello anche a tutti quelli che hanno la Pistoiese nel cuore: dateci una mano, con il vostro aiuto nelle prossime partite sarà più facile fare risultati importanti”.

“Il nostro intento – spiega Gabriele Turelli, SLO della US Pistoiese 1921 – è quello di far sentire il maggior appoggio possibile alla squadra in vista del derby con il Prato che, come noto, si disputerà nella insolita cornice dello stadio di Pontedera. Siamo certi che i tifosi orange risponderanno alla grande perché sanno che si tratta di un appuntamento molto importante a livello emotivo e di classifica. Inoltre il derby con il Prato precede un’altra sfida affascinante come quella contro il Pisa che si giocherà a distanza molto ravvicinata e questo rende ancor più decisiva la componente caratteriale. Come recita sempre un nostro slogan: sosteniamo i nostri colori, forza arancioni!”.

“Il vostro sostegno non può mancare – conclude il presidente Orazio Ferrari -. I ragazzi hanno bisogno di voi. Tutti a Pontedera a tifare Pistoiese. Vi ringrazio nell’augurio di potervi dare una grande soddisfazione”.

Prevendita Prato-Pistoiese Biglietti Settore Ospiti:

La vendita dei biglietti sarà attiva da domani mattina (14 marzo) sul circuito Bookingshow ed i tagliandi potranno essere acquistati in prevendita, fino alle ore 19 di venerdì 16 marzo, sia online collegandosi al sito www.bookingshow.it che presso tutti i punti vendita autorizzati Bookingshow. Per l’acquisto dei tagliandi non è necessaria la tessera del tifoso / supporter card. Su determinazione del G.O.S., i tagliandi per i settori di Tribuna Laterale, Centrale e Rettilineo non potranno essere acquistati dai residenti nella Provincia di Pistoia.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti.

Il costo dei tagliandi per il settore ospiti in prevendita è di Euro 14,00 (prevendita inclusa).

