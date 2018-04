Carrarese – Pistoiese: seguite qui la cronaca in diretta.

La Pistoiese affronta stasera (ore 20:30) la lanciatissima Carrarese, cercando i punti per un posto nei play off. Mister Indiani dovrà rinunciare ancora una volta ad elementi cardine quali: De Cenco, Priola e Vrioni.

Pistoiese 5-4-1: Zaccagno, Mulas, Zullo, Terigi, Quaranta, Regoli, Minardi, Hamlili, Luperini, Picchi, Ferrari.

Carrarese 4-2-3-1: Borra, Vitturini, Murolo, Ricci, Baraye, Agyei, Foresta, Cais, Biasci, Vassallo, Coralli.

Partiti!

5′ Grande inserimento di Luperini in area. La Carrarese si salva in angolo. Sulla parabola ancora angolo.

6′ su angolo di Zullo Ferrari impegna il portiere.

La Pistoiese nei primi minuti colleziona quattro angoli, che ben calciati da Zullo si trasformano in pericoli per la porta di Borra.

Hamlili ammonito. Diffidato salta la prossima.

12′ Carrarese pericolosa con Coralli.

14′ Cardoselli di poco alto.

25′ Punizione di Zullo per Luperini di testa, Carrarese salva in angolo.

Ammonito Foresta.

La Pistoiese sta giocando molto bene, ma l’avversaria è forte.

38′ Grande azione di Vitturini che calcia di poco alto.

42′ Grandissimo goal della Pistoiese con Regoli! Da un calcio d’angolo conquistato con una rabona da Ferrari, calcia Zullo, Minardi prova la conclusione a rete, la difesa respinge, riprende Quaranta, il quale innesca Regoli che non perdona, dopo aver eluso la trappola del fuorigioco.

3 minuti di recupero.

Gli arancioni hanno confezionato una frazione splendida, mostrando qualità e grinta.

Le squadre vanno al riposo con il meritato vantaggio ospite: Carrarese – Pistoiese 0-1.

Secondo tempo.

Esce Foresta entra Rosaia.

Tortori per Vassallo e Vitturini per Carbuselli.15′

Coralli e Cardoselli si rendono pericolosi 16′.

Ammonito Regoli per gioco non regolamentare. Diffidato salta la prossina.

18′ grande rovesciata di Biasci fuori di un nulla.

26′ esce Picchi entra Nardini.

Ammonito Coralli.

28′ esce Cais entra Piscopo.

28′ Mulas salva sulla linea la conclusione a botta sicura di Coralli.

29′ doppio miracolo di Zaccagno su Biasci.

Pistoiese soffre.

Goal Carrarese. Segna Piscopo, neo entrato, di testa. 1-1. 30′

31′ Papini per Hamlili.

44′ palo di Coralli.

45′ Possenti per Baraye.

5 minuti di recupero

47′ gran tiro di Biasci.

48′ Pistoiese reclama un rigore per fallo di mano.

Rissa in campo. Espulso Baldini.

Esce Zullo entra Nossa.

Espulso Coralli.

Finisce così. La Pistoiese conquista un punto su un campo difficilissimo. Risultato finale: Carrarese – Pistoiese 1-1.

CARRARESE (4-2-3-1): Borra; Vitturini (11’ st Cardoselli), Murolo, Ricci, Baraye (43’ st Possenti); Agyei, Foresta (1’ st Rosaia); Cais (27’ st Piscopo), Biasci, Vassallo (11’ st Tortori); Coralli. A disp: Lagomarsini, Benedini, Benedetti, Marchionni, Francesco Miele, Giuseppe Miele. All. Baldini

PISTOIESE (5-4-1): Zaccagno; Mulas, Zullo (49’ st Nossa), Terigi, Quaranta, Regoli; Luperini, Hamlili (31’ st Papini), Luperini, Minardi, Picchi (23’ st Nardini); Ferrari.

A disp: Biagini, Surraco, Tartaglione, Zappa, Dosio, Rafati, Sadotti, Cerretelli, Sallustio.

All. Indiani

Marcatori: 43’ pt Regoli; 30’ st Piscopo

Arbitro: Miele di Nola

Note: Terreno in buone condizioni, temperatura mite. Espulsi: al 48’ st Baldini per proteste, al 50’ st Coralli per gioco violento. Ammoniti: Foresta, Coralli (Carrarese), Hamlili, Ferrari, Regoli (Pistoiese). Angoli 7-5 per la Carrarese. Recuperi 3’ pt + 5’ st.

