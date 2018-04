Centro Coordinamento Club e The Wolf Post premiano Minardi

Ieri sera la birreria La Degna Tana di Piazza della Sala ha ospitato il consueto appuntamento del Centro coordinamento club arancioni che, insieme al giornale online The Wolf Post di Piero Pardini, ha premiato il miglior giocatore della Pistoiese per il mese di marzo. A ricevere questo importante riconoscimento stavolta è stato Viviano Minardi, centrocampista arancione classe 1998 e legato alla nostra società fino al 2020. Minardi è un debuttante nei professionisti ma ha saputo ritagliarsi molto spazio in questa stagione e a decretarlo vincitore è stato il suo crescente rendimento nel corso delle settimane. “Vogliamo premiare Minardi – ha detto Pardini – perché ha sempre corso e lottato senza mai risparmiarsi. E’ uno dei più giovani in rosa ma ha fatto passi da gigante in questa stagione e si merita questo riconoscimento nella speranza che possa ancora migliorarsi in questo finale di campionato. Gli facciamo un grande in bocca al lupo”. La conclusione a Massimiliano Giannoni, presidente del CCCA: “Condivido a pieno le parole di Pardini – ha detto – e mi congratulo con Viviano per la determinazione che mette in campo e l’attaccamento che mostra alla Pistoiese”. Ovviamente soddisfatto Minardi che ha incassato con felicità questi attestati di stima: “So che il Centro coordinamento è sempre vicino a noi e fa molto piacere sentirli al nostro fianco, anche in occasioni come questa. Ringrazio tutti coloro che hanno pensato a me per questo premio e mi auguro di crescere ancora con la Pistoiese e con tutti i miei compagni”.

Pardini, Minardi e Giannoni

