Compleanno della Pistoiese: tutte le iniziative su Tvl

Tvl (ch 11) e SporTvl (ch 193) a fianco della Pistoiese in occasione del suo 97esimo compleanno. L’emittente pistoiese sta seguendo con particolare attenzione tutti gli eventi relativi ai festeggiamenti per le 97 primavere della squadra arancione. Per questo, oltre ai servizi quotidiani sono previsti due appuntamenti speciali: Il primo riguarda il Convegno “tra presente e futuro” in programma sabato pomeriggio in Comune a Pistoia che riprenderemo integralmente per trasmetterlo su SporTvl (ch 193):– Domenica 29 aprile ore 21– Lunedì 30 aprile ore 12.30 e 23.15– Martedì 1 maggio ore 16.45.Lo Speciale “Buon Compleanno Pistoiese” su tutte le iniziative di questa intensa settimana, invece, verrà trasmesso per la prima volta lunedì 30 aprile nel corso della trasmissione “6 in diretta sport” (dalle 18.30 in poi)… con repliche su SporTvl (ch 193):– Lunedì 30 aprile ore 22.30– Martedì 1 maggio ore 13.10, ore 21.10 e ore 23.10– Mercoledì 2 maggio ore 12 e ore 19