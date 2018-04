Cordoglio per la scomparsa di Cesare Riverso

Si è spento, all’età di 94 anni, Cesare Riverso, vale a dire un pezzo di storia del tifo arancione. Riverso, cortese nei modi ed elegante nel look, sarà ricordato per il dolce sorriso e lo stile inconfondibile, ma anche per i bei disegni,realizzati con il pennarello, dei vari loghi storici della Pistoiese e della tifoseria organizzata, che amava realizzare per puro diletto. L’US Pistoiese 1921 esprime alla famiglia di Cesare Riverso, affetto e vicinanza. La Società manifesta cordoglio anche nei confronti del Centro Coordinamento Club Arancioni, di cui è stato per una infinità di anni il tesoriere. Il funerale Martedì alle 15:00 nella Chiesa della Misericordia.

