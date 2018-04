Esperienza internazionale per Niccolò Pascali, tecnico delle giovanili orange e i baby della Pistoiese

Il nostro allenatore dei Giovanissimi Professionisti A Under 14 Squadra A, Niccolò Pascali è stato chiamato per il secondo anno consecutivo ad allenare una selezione di ragazzi del World Camp di Intesa San Paolo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. I ragazzi provengono da società come Stella Rossa di Belgrado, Partizan, Slovan Liberec e altre. Alla seduta, svoltasi nella giornata di ieri, Niccolò è riuscito a portare anche una selezione di ragazzi della Pistoiese che, insieme ai colleghi stranieri, hanno svolto allenamento e partitella. Le immagini pubblicate testimoniano questa bellissima esperienza. Congratulazioni!

