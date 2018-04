I 97 anni della Pistoiese e la tribuna stampa “Giancarlo Innocenti”

Sabato 21 aprile, giorno di Carrarese-Pistoiese (stadio dei Marmi, ore 20.30), è il compleanno della Pistoiese che compie 97 anni. Un traguardo importante che sottolinea la longevità del club arancione. Per questa importante ricorrenza la società ha deciso di allestire una serie di appuntamenti importanti che facciano da apripista nel percorso che nel 2021 porterà al centenario del club. Il calendario eventi è stato presentato oggi in conferenza stampa e si presenta poliedrico con l’obiettivo di abbracciare più persone possibile in tutto il tessuto cittadino. Alla conferenza stampa erano presenti il direttore generale Marco Ferrari, il club manager Fabio Fondatori, l’assessore allo sport del Comune di Pistoia Gabriele Magni ma anche Marco Leporatti (ConfCommercio), Simone Paci (Commercio Pistoia), Andrea Massaini (Vannucci Piante), Mauro Baiocchi (Centro coordinamento club arancioni) e la stampa locale. Presente anche Antonella Innocenti, figlia di Giancarlo Innocenti, storico telecronista di TVL, “voce” delle vicende della Pistoiese per moltissimi anni, scomparso nel maggio scorso: a Giancarlo Innocenti verrà intitolata la Tribuna stampa dello stadio Marcello Melani di Pistoia, grazie all’impegno della Pistoiese, al sostegno dei giornalisti pistoiesi e alla collaborazione stretta con TVL Pistoia e il Comune di Pistoia.

Questo il programma degli appuntamenti allestiti per il compleanno della Pistoiese

– Iniziativa per colorare il centro storico di arancione in collaborazione con Confcommercio, Centro Commerciale Naturale e Commercio Pistoia. I negozi del centro storico (e non solo) verranno omaggiati di una piantina arancione della Vannucci Piante, di una locandina celebrativa e di una bandierina arancione da esporre dal 21 al 28 aprile. I commercianti aderenti verranno invitati gratuitamente alla gara Pistoiese-Alessandria di sabato 28 aprile, stadio Melani, ore 16.30. Primo passo di un progetto che culminerà nel 2021 con il centenario della Pistoiese.

– Giovedì 26 aprile: Sergio Borgo, ex capitano della Pistoiese (anche nel campionato di Serie A 1980/1981), sarà ospite del nostro club per una conferenza stampa con i giornali e le televisioni locali e inoltre assisterà all’allenamento della prima squadra

– Venerdì 27 aprile, ore 19: incontro/conferenza celebrativo dei 97 anni del club in Sala Maggiore di Palazzo comunale (Piazza del duomo) tra presente e futuro alla presenza della dirigenza, della Holding, di tutto il settore giovanile arancione e di tutti i commercianti aderenti. Incontro ovviamente aperto al pubblico e a tutti i tifosi. Saranno presenti anche il sindaco Alessandro Tomasi e il main sponsor Vannino Vannucci (Vannucci Piante).

– Sabato 28 aprile, ore 15.30: inaugurazione allo stadio Melani della Tribuna Stampa Giancarlo Innocenti (con targa commemorativa) in collaborazione con il Comune di Pistoia e TVL alla presenza della famiglia Innocenti.

– Sabato 28 aprile, ore 15: mini partite tra le squadre della Scuola Calcio US Pistoiese 1921 prima di Pistoiese-Alessandria. I bambini, terminate le partitelle, si siederanno in tribuna per assistere alla partita della prima squadra.

– Sabato 28 aprile: saranno presenti allo stadio Melani gli studenti del liceo scientifico “Amedeo di Savoia”, dell’istituto tecnico Fedi/Fermi, della scuola agraria De Franceschi e dell’ITCS Pacini di Pistoia con cui la US Pistoiese ha tenuto (o terrà a breve) degli incontri da gennaio a oggi. Un modo per aprire le porte dello stadio ai più giovani.

