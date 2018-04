Questa mattina la US Pistoiese 1921 si è recata in visita ad alcune classi dell’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia. L’obiettivo del club è quello di tornare a parlare di Pistoiese nelle scuole portando tra i banchi di scuola i colori arancioni attraverso testimonianze dirette. La delegazione era formata dal responsabile comunicazione Gabriele Terreri e dallo SLO Gabriele Turelli a cui si sono affiancati Luca Gorrone, dirigente dell’Anticrimine della Questura di Pistoia, Massimiliano Giannoni, presidente del Centro coordinamento club arancioni e Piero Pardini, giornalista e direttore del giornale online The Wolf Post. Ne è scaturita una mattinata molto interessante in cui si sono affrontati numerosi temi relativi al mondo del calcio: si è parlato della Pistoiese del passato e di quella del presente, di come è cambiato l’accesso agli stadi negli ultimi anni, di quali nuove “figure” sono state inserite dalla Federazione, di come si svolge l’evento partita dal punto di vista di chi lavora all’interno e di cosa succede quando si vive quotidianamente una squadra di calcio a livello di professione (gli addetti ai lavori) o di passione (i tifosi). Gli alunni hanno chiesto spiegazioni e chiarimenti, c’è stato modo di approfondire alcuni aspetti più interessanti e di invitare i ragazzi alla gara di sabato 28 aprile contro l’Alessandria per fargli vivere in prima persona una partita degli arancioni. Il prossimo appuntamento tra la US Pistoiese e le scuole è in programma venerdì mattina all’Istituto agrario di Pistoia. Un sentito grazie agli studenti, al personale docente e al dirigente scolastico Paolo Bernardi per l’accoglienza. Vi aspettiamo allo stadio a sostenere gli arancioni!

The post La US Pistoiese 1921 incontra gli studenti del Fedi-Fermi appeared first on US Pistoiese 1921.