Lucchese-Pistoiese: segui la diretta testuale del derby!

Stadio Porta Elisa, ore 20.30, in campo la Lucchese di Lopez e la Pistoiese di Indiani. Con il derby di questa sera si recupera la partita dello scorso 3 marzo, rinviata per impraticabilità di campo. La formazione della Pistoiese presenta sorprese, come Zappa dal primo minuto.

Partiti!

Pistoiese in tenuta bianca con fascia blu, Lucchese in tradizionale rossonero.

4′ Pistoiese vicina al goal con Ferrari, bravo a deviare un cross di Nardini.

7′ Lucchese avanti con Buratto. Prima azione dei rossoneri. Purtroppo la prima palla goal è letale. Gli arancioni avevano avuto un ottimo approccio sulla gara. Da rivedere una situazione sull’out destro: non sanzionato un probabile fallo in attacco ai danni della Pistoiese nell’azione che ha preceduto il vantaggio rossonero.

12′ Ferrari cade in area, protesta per una trattenuta.

20′ Colossale occasione per la Pistoiese. Terra aria di Zappa, che Albertoni respinge. Riprende Ferrari che cade in area. Si vede allungarsi la maglia. L’arbitro fa proseguire.

25′ Bel tiro di Tavanti. Para Zaccagno in presa bassa.

26′ tiro di Hamilili alto.

30′ si fa male Vrioni in un contrasto. Esce per infortunio. Entra Surraco.

39′ Parker calcia abbondantemente fuori.

43′ para Albertoni su tiro di Quaranta.

Un minuto di recupero.

46′ conclusione di Buratto. Para Zaccagno.

Il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0 in favore della Lucchese. Dopo un inizio di grande intensità arancione, alla prima occasione passa la Lucchese al 7′. La Lucchese trae giovamento dal vantaggio, perchè può chiudersi e per gli arancioni gli spazi si riducono. Alla mezz’ora a complicare le cose arriva l’infortunio a Vrioni, sostituito da Surraco.

SECONDO TEMPO

47′ Hamlili calcia a lato da fuori area.

52′ Zaccagno salva su Parker e tiene a galla la Pistoiese.

55′ Ferrari vicino al pari su assist di Regoli. Devia sottomisura ma non trova il bersaglio.

57′ Zappa calcia al lato al termine di una bella azione.

59′ Su punizione di Zappa, Ferrari devia ma non trova il bersaglio.

61′ Bertoluzzi per Parker.

66′ espulso Terigi. Un contrasto a centrocampo su Damiani. Sanzione apparsa eccessiva.

67′ Luperini per Picchi. Papini per Zappa.

71′ entra Capuano entra Cecchini.

La Pistoiese in dieci attacca a spron battuto.

76′ gran recupero di Quaranta su Fanucchi.

78′ Fanucchi sfiora il raddoppio.

80′ Entrano Mingazzini e Nolè. Escono Arrigoni. Esperienza per tenere il risultato. Un duemila per gli arancioni Cerretelli per Mulas.

87′ Annullato per fuorigioco un goal di Nardini.

Recupero 5 minuti.

48′ Albertoni compie un grandissimo intervento su Surraco e salva il risultato.

nooooo non lo salva!! Al 50′ pareggio della Pistoiese con Luperini! Spettacolare recupero di Surraco, che appoggia a Nardini, che pennella un perfetto un cross di sinistro per la testa di Luperini, che incorna da vertice dell’area piccola. Il portiere tocca la palla ma non impedisce alla stessa di gonfiare la rete. Non c’è nemmeno il tempo di mettere la palla al centro! Tutta la panchina arancione e tutti i giocatori festeggiano invadendo il rettangolo di gioco. Luperini corre verso i tifosi arancioni, che si gettano dai gradoni andare idealmente ad abbracciare i propri beniamini. La curva rossenera, encomiabile nel tifo verso la propria squadra, ammutolisce. Sensazioni opposte: la Pistoiese, per un’ora e mezza in svantaggio e mezz’ora in inferiorità numerica, impatta all’ultimo tuffo!

Pareggio strameritato.

A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 (3-5-2) -Albertoni, Espeche, Bertoncini, Baroni (81′ Nolè), Tavanti, Arrigoni (81′ Mingazzini), Damiani, Buratto, Cecchini (71′ Capuano), Fanucchi, Parker (60′ Bortolussi). A disposizione: Di Masi, Palumbo, Razzanelli, Dell’Amico, Mugelli, Russo. Allenatore: Giovanni Lopez

U.S. PISTOIESE 1921 (4-3-1-2) – Zaccagno, Mulas (80′ Cerretelli), Quaranta, Terigi , Regoli; Zappa (67′ Papini), Nardini , Hamlili; Picchi (67′ Luperini); Vrioni (30′ Surraco) , Ferrari. A disposizione: Biagini, , Rafati, Tartaglione, Zullo, Sanna, Dosio, Nossa, Cauterucci. Allenatore: Paolo Indiani

Arbitro: Luigi Carella di Bari – Assistenti: L. Biasini e L. Bianchini di Cesena

Marcatori: 6′ Buratto, 95′ Luperini.

Angoli: 3-0 per la Lucc. Ammoniti: Baroni e Damiani (Lu), Regoli e Luperini (Pt), Espulso al 66′ Terigi (Pt) – Recuperi: 1’+5′.

