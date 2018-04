Martedì 3 aprile, ore 20.30, si recupera Lucchese-Pistoiese: ecco le info sui biglietti

Martedì 3 aprile 2018 alle ore 20.30 (stadio Porta Elisa di Lucca) verrà recuperata la partita Lucchese-Pistoiese valevole per la IX giornata di ritorno del girone A di Serie C. I biglietti del Settore Ospiti sono in vendita da oggi al costo di 10 euro compresi i diritti di prevendita (biglietto unico senza riduzioni) e saranno disponibili fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara (lunedì 2 aprile). Non è necessaria la Tessera del tifoso. Il giorno della gara non saranno venduti biglietti per il settore ospiti. Coloro che avessero già acquistato il biglietto per la gara del 3 marzo, rinviata per impraticabilità di campo, dovranno presentare quello stesso tagliando (insieme al documento di identità) che dà comunque diritto all’accesso allo stadio.

Chi invece deve ancora comprare il biglietto può rivolgersi ai seguenti punti vendita:

– on line sul sito www.go2.it – Sarà sufficiente presentare all’ingresso la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice;

– Bar il Corallo – Via Dalmazia, 275, Pistoia Tel. 0573/402010.

