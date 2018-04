Piacenza-Pistoiese: segui la diretta testuale sul nostro sito

Lo stadio Garilli di Piacenza ospita la sfida tra i biancorossi e la Pistoiese di mister Paolo Indiani, reduce dal pareggio in extremis contro la Lucchese martedì sera al Porta Elisa. Fischio d’inizio alle ore 16.30! Non perderti la diretta del match! Mister Indiani vede allungarsi la lista degli indisponibili: a Priola, De Cenco e Minardi, si aggiungono Vrioni e lo squalificato Terigi. Si consideri anche la tradizione sfavorevole e le caratteristiche “particolari” del Garilli, oltre la forza e lo stato di forma del Piacenza e si giunga all’alto coefficiente di difficoltà che questo match pone ad Hamlili e compagni. Tuttavia le ultime performance hanno dimostrato che la squadra è matura per sopperire alle assenze e di giocare a memoria e con qualità, indipendentemente da chi giochi.

Formazioni ufficiali:

Piacenza: Fumagalli, Pergreffi, Masciangelo, Silva, Pesenti, Corazza, Corradi, Della Latta, Di Molfetta, Castellana, Segre. A disposizione: Lanzano, Di Cecco, Mora, Romero, Bini, Furlotti, Zecca, Amore, Franchi. All. Franzini.

Pistoiese: Zaccagno, Picchi, Ferrari, Zappa, Zullo, Regoli, Quaranta, Mulas, Luperini, Hamlili, Nardini. A disposizione: Biagini, Surraco, Tartaglione, Dosio, Rafati, Papini, Nossa, Cerretelli, Sallustio. All. Indiani.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

Assistenti: Driss Abou Elkhayr di Conegliano e Marco Della Croce di Rimini.

Mister Indiani decide di confermare Zappa nell’undici iniziale e parte dall’inizio Luperini, l’eroe di Lucca. In panchina va Surraco, che sicuramente entrerà a partita in corso.

Ore 16:33

Partiti!

Pistoiese in maglia bianca con banda blu come a Lucca.

9′ ritmi blandi.

17′ Luperini ruba palla a Segre, attiva il contropiede, ma non si concretizza.

18′ Bel cross di Hamlili senza esito.

19′ si vede la Lupa con Di Molfetta che calcia alto dopo una disattenzione difensiva.

22′ pericoloso il Piacenza con Segre su assist di Di Molfetta. Non c’è forza e para Zaccagno.

29′ Tiro forte di Regoli a lato dopo una azione insistita.

32′ Tiro di Picchi debole. Para Fumagalli.

33′ Di Molfetta calcia a lato.

39′ espulso Masciangelo per aver colpito Nardini a gioco fermo. Su segnalazione dell’assistente.

40′ sulla susseguente punizione di Zappa, Quaranta mette fuori.

2 minuti di recupero.

RIGORE PER IL PIACENZA.

Batte Corazza e segna. All’ultimo secondo.

Finisce il Primo Tempo: 1-0 per il Piacenza.

SECONDO TEMPO

Surraco sostituisce Zappa.

5′ Raddoppio Piacenza con Corazza.

La Pistoiese che a Lucca aveva rimontato in inferiorità numerica, oggi ne subisce due in superiorità.

12′ colpo di testa di Ferrari para Fumagalli. C’è la reazione.

13′ su tiro di Picchi il Piacenza si salva in angolo.

14′ ci prova Regoli. Alto.

Gooolll Ferrari. 17′.

Entra Papini esce Mulas.

21′ doppio miracolo di Zaccagno su Corradi e Corazza.

25′ in contropiede Pesenti impegna Zaccagno.

La Pistoiese attacca con generosità ma si espone al contropiede. Gran ritmo con Surraco.

Gooooolllll!! Pareggio della Pistoiese con Zullo.

32′ esce Zullo entra Nossa.

Doppio cambio: fuori Pesenti entra Romero.

fuori Segre dentro Bini.

4 minuti di recupero.

Finisce in parità. La Pistoiese coglie un punto finalmente al Garilli. Rimonta due reti, giocando però in superità numerica per 50 minuti. Risultato finale 2-2.

