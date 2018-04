Pistoiese – Alessandria – Ecco il live match

Tra poco seguite da qui la gara. La Pistoiese affronta una gara fondamentale contro l’Alessandria. La Pistoiese, oltre agli assenti annunciati, perde anche Zaccagno che, non in perfette condizioni, va in panchina. In porta va Biagini.

Partiti!

Inizio di studio, con sistemi speculari 4-4-2. In campo dal primo minuto per la prima volta Papini. Dirige l’incontro Cudini di Fermo.

11′ Fishnaller dalla distanza impegna Biagini in angolo.

18′ RIGORE PER LA PISTOIESE!!!! FALLO DI FISSORE.

19′ Gooooooooollllll !!!!!!!!!! FERRARI!!!!!!

23′ Ferrari in girata calcia alto.

25′ Fissore alto sulla traversa.

26′ gran percussione di Mulas, che scambia con Surraco che gli ritorna la palla. Alto.

34′ Bellazzini su punizione impegna Biagini che salva con l’aiuto della traversa.

Assedio dell’Alessandria.

35′ La Pistoiese si salva ma rischia in tre occasioni di capitolare. Grandi recuperi un palo di Fissore e un salvataggio sulla riga di Terigi.

41′ Ferrari servito da Quaranta in area, non riesce a trovare la zampata vincente ed è recuperato.

44′ azione insistita arancione con tiro finale di Surraco parato in presa alta.

Senza recupero finisce il Primo Tempo: Pistoiese – Alessandria 1-0. Una prima frazione molto combattuta tra un’ottima Pistoiese e una Alessandria molto forte e combattiva.

SECONDO TEMPO

53′ Grande azione di Luperini, suopera tutti ma la momento della battuta dall’altezza del dischetto è recuperato senza fallo.

60′ Zullo su punizione impegna il portiere in angolo.

61′ Bella comclusione di Terigi para il portiere.

GGOOOOOOOOOLLLLLLLL FERRARI PER PICCHI CHE GONFIA LA RETE A TU PER TU CON IL PORTIERE!!!!!

71′ Fishnaller impegna Biagini che salva in due tempi.

Uscito Gatto entrato Usella, uscito Luvric entrato Gjura.

74′ Tartaglione sostituisce Papini.

Ammonito Gjura.

79′ Esce tra gli applausi Surraco ed entra Nardini.

79′ Mulas impegna il portiere con un gran tiro al termine di una bella azione.

Esce Bellazzini entra La Fauci.

Accorcia le distanze Gjala e riapre la gara. 83′

85′ tiro di Tartaglione dalla distanza.

86′ Esce Fissore entra Barlocco, esce Ferrari entra De Cenco, esce Picchi entra Nossa.

Quattro minuti di recupero.

45′ Chinellato sfiora il goal di testa.

Finisce così: la Pistoiese supera l’Alessandria per 2-1!!!!! Il sogno playoff continua!!!

U.S.PISTOIESE 1921 (4-2-3-1): Biagini; Mulas, Zullo, Terigi, Quaranta; Luperini, Papini (74′ Tartaglione); Minardi, Picchi (89′ Nossa), Surraco (79′ Nardini), Ferrari (89′ De Cenco). A disposizione: Zaccagno, Zappa, Rafati, Sanna, Sadotti, Dosio, Petroni, Nossa, Cauterucci, Nardini, Cerretelli, Sallustio. Allenatore: Paolo Indiani.

U.S.ALESSANDRIA 1912 (4-3-2-1): Ragni, Celjak, Lovric (75’Gjura), Fissore (89′ Barlocco), Sciacca; Gatto (75′ Usel), Ranieri; Bellazzini (82′ La Fauci); Fischnaller, Chinellato, Kadi (46′ Nicco). A disposizione: Pop, Giosa, Gonzalez, Marconi, Gazzi, Piccolo, Sestu. Allenatore: Michele Marcolini

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo – Assistenti: G. Perrotti di Campobasso e M. Pizzi di Termoli

Marcatori: 19′ Ferrari (R), 67′ Picchi, 83′ Gjura.

Spettatori: 1.282, incasso 8.000 € – Angoli: 1-5 – Ammoniti: Ranieri e Gjura (AL) – Recupero: 0′ + 4′

