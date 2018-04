Pistoiese – Viterbese Castrense. Segui qui la diretta testuale

Alle ore 18:30 di oggi si terrà la partita Pistoiese – Viterbese, per il trentatreesimo turno di campionato (gli arancioni hanno disputato 30 partite). La gara si annuncia difficile per entrambe: i padroni di casa devono muovere la classifica dopo due sconfitte, gli ospiti con il nuovo allenatore coltivare le ambizioni di primo posto. Dirige l’incontro il signor Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto, assistenti Mattia Segat di Pordenone e Thomas Miniutti di Maniago.

Ecco le formazioni ufficiali

PISTOIESE: Biagini, Surraco, Priola, Vrioni, Ferrari, Zullo, Regoli, Mulas, Luperini, Hamlili, Nardini. A disp.: Zaccagno, Terigi, Tartaglione, Picchi, Zappa, Sanna, Dosio, Rafati, Papini, Nossa, Sadotti, Cerretelli. All. Indiani.

VITERBESE CASTRENSE: Iannarilli, Celiento, Rinaldi, Ngissah, Vandeputte, Sini, Baldassin, Calderini, Di Paolantonio, De Vito, Benedetti. A disp.: Micheli, Peverelli, Cenciarelli, Mendez, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Sané, Pandolfi, Atanasov, Mosti. All. Giannichedda.

La Pistoiese rinuncia allo squalificato Quaranta, l’infortunato De Cenco e all’ultimo momento a Minardi, pure lui per infortunio. Mister Indiani schiera una formazione offensiva, con le due punte di ruolo, Vrioni e Ferrari, supportate da Surraco. Picchi va in panchina, insieme all’altro nazionale Under 20, Zaccagno. Fuori dall’undici iniziale anche Terigi. Finalmente, a sette mesi dall’infortunio al crociato, torna in panchina il centrocampista Rafati. Sul fronte opposto sono stati schierati ben tre ex arancioni, che hanno lasciato un ottimo ricordo: Celiento, Benedetti e Iannarilli. Non è invece più in panchina l’altro ex, il tecnico Stefano Sottili, esonerato in settimana e sostituito da Giannichedda, che dunque siede per la prima volta sulla panchina della Viterbese Castrense.

PARTITI.

2′ Su angolo la Pistoiese si rende pericolosa in area con un colpo di testa di Nardini, ma si salva la difesa.

12′ bella azione arancione con Surraco, che scodella in area, ma la difesa sventa il pericolo.

15′ Surraco guadagna una punizione dai 25 metri. Calcia Zullo, devia la barriera, Iannarilli respinge a campanile, perchè subisce il fallo di Ferrari.

20′ Viterbese pericolosa con Calderini, deviazione in angolo.

26′ Calderini impegna Biagini di sinistra in presa bassa.

31′ Iannarilli para un gran tiro di Hamlili, ma l’assistente ferma per fuorigioco di Vrioni.

33′ il medesimo assistente signor Segat di Pordenone alza la bandiera per segnalare Vrioni in fuorigioco, l’attaccante segna. Le immagini tv dimostrano che il giocatore era in posizione regolare, ma l’arbitro non convalida.

40′ destro di Surraco, De Vito salva in angolo.

43′ Calderini impegna Biagini che para in presa bassa.

Nessun recupero.

SECONDO TEMPO

2′ grande azione Calderini, il più pericoloso: palla sul fondo.

52′ grande invenzione di Ferrari che scaglia un tiro terra-aria da fermo verso il sette. Salva Iannarilli.

54′ spettacolare contropiede arancione: da Surraco verso Ferrari che fa velo per Vrioni il cui tiro esce di un nulla.

56′ iniziativa di Luperini imbeccato in area da Surraco, devia in angolo Iannarilli in uscita.

57′ bel cross di Mulas per Ferrari, che devia di testa. Palla fuori di poco.

58′ Calderini, ancora lui si rende pericoloso, la Pistoiese si rifugia in angolo.

61′ clamoroso! la Viterbese si salva con un difensore con Iannirilli fuori causa su grande imbucata di Surraco per Vrioni, poi sul prosieguo dell’azione Iannarilli compie un miracolo su colpo di testa di Luperini.

66′ ancora Iannarilli sugli scudi: stavolta salva in tuffo e in presa bassa su tiro di Ferrari.

71′ tre cambi nella Pistoiese: Papini per Nardini, Picchi per Surraco, Terigi per Mulas.

77′ entra Peverelli, esce Vandeputte.

80′ salva Biagini su Baldassin di piede.

81′ è una zolla del terreno a negare il goal alla Pistoiese, perchè inganna Ferrari, pronto alla deviazione da due passi.

Ammonito Benedetti per fallo su Luperini.

86′ Rinaldi salva su Luperini in modo un pò’ fortunoso.

88′ da Picchi a Luperini che calcia debole.

Tre minuti di recupero.

47′ occasione per Baldassin. Salva Biagini.

Finisce in un pareggio. La Pistoiese ha disputato una grande partita anche se manca ancora il successo. E le sensazioni sono molto buone perchè, pur rimaneggiata, ha espresso un gioco spumeggiante. E i cambi si sono rivelati all’altezza della situazione. Ciò testimonia la forza del gruppo, che potrebbe essere decisiva nel rush finale.

PISTOIESE (4-3-1-2): Biagini; Mulas (72′ Terigi), Zullo, Priola, Regoli; Luperini, Hamlili, Nardini (72′ Papini); Surraco (72′ Picchi); Ferrari, Vrioni. A disp: Zaccagno, Tartaglione, Zappa, Sanna, Dosio, Rafati, Nossa, Sadotti, Cerretelli. All.: Indiani.

VITERBESE CASTRENSE (4-3-3): Iannarilli; De Vito, Rinaldi, Sini, Celiento; Di Paolantonio (63′ Mendez), Benedetti, Baldassin; Calderini, Ngissah (63′ Cenciarelli), Vandeputte. A disp: Micheli, Peverelli, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Atanasov, Mosti. All.: Giannichedda

ARBITRO: Lorenzin di Castelfranco Veneto (Segat-Miniutti)

NOTE: Gol annullato a Vrioni al 33′ su segnalazione dell’assistente Segat. Ammoniti: Baldassin, Benedetti (V). Angoli 6-8. Recupero: 0′ e 3′. Falli subiti 24 (P), 10 (V).

