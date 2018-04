Sponsor of the match premia Andrea Zaccagno

Quest’oggi, in occasione della conferenza stampa di inizio settimana, si è tenuta la consueta premiazione di Sponsor of the match, un “ruolo” che spettava a Chianti Banca in occasione di Pistoiese-Arzachena (gara vinta 1-0 dagli arancioni). Per conto di Chianti Banca oggi erano presenti Alessandro Mazzoni e Andrea Cabella e la scelta come miglior arancione della gara di sabato è ricaduta su Andrea Zaccagno. Il nostro portiere ha così ricevuto un premio come riconoscimento per la prestazione offerta contro i sardi. “Il ruolo del portiere è sempre particolare – ha spiegato Mazzoni – perché deve sempre rimediare agli eventuali errori dei compagni. In generale quindi è una figura che spesso non riceve i giusti meriti. Stavolta però abbiamo deciso di premiare Zaccagno perché sabato ha compiuto alcuni interventi importanti che hanno influito positivamente sul risultato e ci sembrava giusto consegnargli il premio di miglior giocatore della Pistoiese. Nella speranza che continui così visto che ha dimostrato ottime qualità”. Soddisfatto e contento, ovviamente, il nostro Zaccagno. “Mi riempie di orgoglio ricevere questo premio – ha commentato – perché fa sempre piacere vedere ripagati i propri sforzi. Quindi lo prendo come riconoscimento per la gara di sabato ma anche come spinta a migliorarmi sempre più. Non posso che ringraziare Chianti Banca per aver scelto me e sarà uno stimolo in più a lavorare sodo da qui a fine stagione”.

Alessandro Mazzoni (sx) e Andrea Zaccagno

