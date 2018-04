Ancora un premio per il nostro Zaccaria Hamlili che è stato scelto come miglior arancione in Pistoiese-Viterbese di ieri sera dal Caffè Valiani by Bellagio srl di Sant’Agostino che per l’occasione era Sponsor of the match. “Zaccaria è uno dei migliori da inizio anno – spiega Patrizia Maiolo – e con lo staff del bar abbiamo deciso di premiare lui non solo perché ha lottato per tutta la gara ma perché si impegna sempre in ogni singolo incontro. Continua così Zac!”. Visto il periodo come regalo gli è stato consegnato un bellissimo uovo di Pasqua. “Si tratta di un riconoscimento che mi riempie di soddisfazione – spiega “Zac” – ed è veramente un bell’uovo. Fa piacere ricevere questi premi ma ovviamente il merito va diviso con tutti i miei compagni di squadra. Ringrazio ancora lo staff che ha deciso di premiarmi e li aspetto allo stadio!”.

The post Sponsor of the Match: Zaccaria Hamlili premiato per Pistoiese-Viterbese appeared first on US Pistoiese 1921.