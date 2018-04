Straordinaria performance di Sergio Borgo nel suo amarcord arancione

Stamattina Sergio Borgo, capitano della Pistoiese e di mille battaglie arancioni, è tornato sul luogo del “delitto”. Lo ha fatto con un amarcord di emozioni, battute, lacrime e sorrisi. È stato il Borgo di sempre, con la maglia arancione sulla pelle che, sentendo il profumo del verde “Melani”, ha incantato tutti per garbo e pensieri mai scontati. La Serie A è ancora qui, secondo Borgo, per l’ordine che si respira, per l’organizzazione degli spogliatoi, per il cuore arancione che batte in tutte le sue componenti. La fotografia di Borgo tra il presidente Us, Orazio Ferrari e presidente Holding, Andrea Bonechi, unisce la Pistoiese di ieri e oggi e guarda a quella di domani.

