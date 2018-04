La US Pistoiese 1921, comunica che, nel corso della gara Pistoiese – Viterbese, il giocatore Giusto Priola si è infortunato alla mano destra. Il responso degli esami clinici strumentali per immagini, cui si è sottoposto il capitano arancione, hanno purtroppo evidenziato la frattura del terzo metacarpo. La prognosi è di 30 giorni. In bocca al lupo!

