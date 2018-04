Tornei di Pasqua: tanti risultati importanti per le giovanili arancioni

I campionati erano fermi ma per il settore giovanile della US Pistoiese 1921 il weekend di Pasqua è stato ricco di tornei e appuntamenti prestigiosi. Le formazioni orange si sono ben distinte in varie competizioni sparse per la Toscana e adesso si preparano con entusiasmo e determinazione al rush finale dei rispettivi campionati.

Doppio impegno per i Giovanissimi regionali professionisti 2004 dei mister Niccolò Pascali e Alex Marraccini. Al Torneo di Limite e Capraia gli arancioni erano inseriti in un girone durissimo con Isolotto (vittoria 3-0, 2 Di Grazia, Ozabor), Tau (1-1, Vezzosi) e Livorno (ko 1-0) in cui hanno chiuso al terzo posto; la gara conclusiva del torneo è stata vinta contro La Pietà ai rigori dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari ed è valsa il nono posto finale in classifica. A Signa invece c’è stata grande soddisfazione in casa Pistoiese per il secondo posto alla Toscana Football Cup (nella foto in basso l’esultanza finale) dei ragazzi di mister Pascali. Vittoria all’esordio contro l’Arezzo (2-0 Bistoni, Mitresi) e pareggio con il Signa 1-1 (Biagioni), poi poker in semifinale allo Zenith Audax 4-0 (2 Del Sarto, Bistoni, Lomi) e ko a testa alta nella finalissima contro l’Empoli, vittorioso 2-0. Da segnalare il grande sforzo fisico dei nostri calciatori che hanno disputato nove partite in appena quattro giorni (essendo impegnati in due tornei) nonché di tutto lo staff tecnico: bravi ragazzi!

I Giovanissimi regionali B professionisti 2005 di mister Mirko Pratesi hanno ben figurato al Torneo Chicco Pisani di Margine Coperta. Al campo Brizzi gli arancioni hanno battuto 1-0 gli statunitensi del Colorado Peaks grazie al gol di Agostini, dopodiché hanno perso di misura contro la corazzata Juventus (1-0) così come con Pontedera (1-2, gol di Manetti), Sidney (1-2, Dardha) e Pisa (0-1).

A Montecatini erano di scena gli Esordienti 2006 a 9 guidati da Stefano Pratesi. Questi i risultati: Locarnese-Pistoiese 5-1 (Gargini), Reggina-Pistoiese 2-0, Pistoiese-Ausonia 1-5 (Maria), Pistoiese-Nitor 1-2 (Gargini), Montecatinimurialdo-Pistoiese 1-4 (2 Gargini, 2 Maria).

A Via Nova invece erano di scena gli Esordienti 2007 a 9 di mister Enrico Borrelli: 1-0 con il Pontedera, 0-0 con lo Zenith Audax, 2-0 (dopo i rigori) con il Pescia, 0-1 con il Via Nova e 0-4 con il Segromigno.

Giovanissimi regionali 2004 a Signa

