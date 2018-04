Verso Carrarese-Pistoiese di sabato 21 aprile, ore 20.30: ecco come acquistare i biglietti

In occasione della XVII giornata del girone di ritorno del girone A di Serie C tra Carrarese e Pistoiese in programma sabato 21 aprile, ore 20.30, allo “Stadio dei marmi – Quattro olimpionici azzurri” di Carrara, la società Carrarese Calcio comunica che la prevendita dei biglietti riservata al settore ospiti sarà attiva da martedì 17 aprile fino a venerdì 20 aprile (ore 19) attraverso il circuito ETES COME ON WEB.

A Pistoia i biglietti sono acquistabili presso:

Bar Il Corallo, via Dalmazia 275/A.

Il prezzo dei biglietti del settore ospiti (capienza 800 posti) è di Euro 10,00 + d.p. Il giorno della gara (sabato 21 aprile), come disposto dal GOS, non saranno acquistabili i biglietti per il Settore Ospiti.

