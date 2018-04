La società Piacenza Calcio 1919 Srl comunica che i biglietti del settore ospiti per la gara Piacenza – Pistoiese di Sabato 07/04/2018 con inizio alle ore 16:30, valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C 2017/2018, saranno disponibili in prevendita presso le ricevitorie autorizzate.

Costo: € 10,00 esclusi diritti di prevendita.

Under 14 (14 anni non compiuti): 2€.

Il giorno della gara la biglietteria NON SARA’ ABILITATA per la stampa della CURVA OSPITI.

Per questa partita il GOS, salvo poi eventuali diverse comunicazioni da parte dell’osservatorio delle manifestazioni sportive, ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospite CURVA SUD e per tutti i residenti della regione TOSCANA senza l’obbligo di tessera del tifoso.

I biglietti del settore ospite potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 06/04/2018 sui seguenti canali di vendita:

– On line sul sito http://www.vivaticket.it/ sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice;

– Presso ALOHA C/O MOVIDA@PHONE – VIA ANTONINI, 1/A – PISTOIA (PT) – Presso L’ARTE DELLO SPORT – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 149 – PISTOIA (PT)

– Presso TABACCHERIA BACK DOOR – VIA FIORENTINA, 615 – PISTOIA (PT)

– Presso i punti vendita autorizzati. Si consiglia di consultare l’elenco dei punti vendita divisi per province al link: http://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

The post Verso Piacenza-Pistoiese di sabato 7 aprile, ore 16.30: ecco come acquistare i biglietti appeared first on US Pistoiese 1921.